Cos’è e come funziona il nuovo social network BeReal?

Life&People.it Cos'è e a che cosa serve BeReal, il nuovo social network di cui tutti stanno parlando e che ha scritto la parola fine all'era dell'apparenza? Siamo abituati ad immaginarci i social network come uno spazio dove è necessario presentare agli altri soltanto il lato migliore di noi. Tuttavia, le modalità di fruizione delle piattaforme online stanno mutando profondamente negli ultimi anni, in parallelo ad un cambiamento dei valori ormai inarrestabile. Abbiamo imparato che, spesso, è molto più divertente condividere chi siamo realmente, senza alcun filtro. come funziona questa nuova piattaforma? L'app francese è stata sviluppata da Alexis Barreyat e ha fatto il suo debutto sul mercato di recente, appena ...

