(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nell’ambito dei servizi di controllo predisposti dal Questoreprovincia di Benevento, personaleDivisione Amministrativa ha effettuato una serie dipresso le armerie operanti nel territorio di competenza. Durante iaddi(BN), gli operatoriPolizia di Stato hanno accertato numerose violazioni delle prescrizioni previste dallaa tutelasicurezza. In particolare, è stato rilevato il mancato rispetto delle modalità di custodia delle armi e la mancata attuazione delle misure di sicurezza passiva a tutela del locale adibito ad armeria. Configurandosi un evidente abuso dell’autorizzazione, è stata disposta la ...

anteprima24 : ** Controlli in un'armeria a #Montesarchio, arriva la sospensione della licenza ** -

In Florida, la polizia ha arrestato due fratelli, di 14 e 11 anni, che avevano appena svaligiatodi Cape Coral rubando 22 armi. Il giorno prima, sempre in Florida, era stata arrestata una ...campionario vastissimo che non appartiene adma all'...lavoro complesso e delicato che guarda con attenzione e ... Armi e droga nell'ex roccaforte dei Giontadella Polizia a ...