Coca Cola: il Paris Saint-Germain la vieta ma è il suo sponsor (Di venerdì 2 settembre 2022) Il nuovo nutrizionista del club parigino ha deciso di vietare la Coca Cola ai calciatori del club, bevanda considerata "poco compatibile" con lo sport di alto livello. Ma la bibita è sponsor della squadra di Messi, Neymar e Mbappè

Coca Cola vietata, la decisione che sconvolge la Francia Un caso clamoroso, che arriva dritto dritto dalla Francia: il Paris Saint - Germain , il club parigino e super - potenza calcistica, vieta ai suoi giocatori la Coca Cola . La decisione è di un nutrizionista ingaggiato dal direttore sportivo del club nel corso di questa estate: tra le prime decisioni del nutrizionista, appunto, il bando alla celeberrima ...