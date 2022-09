Caccia | in Campania al via dal 18 settembre Caputo | Modificato il calendario venatorio | ecco perché

(Di venerdì 2 settembre 2022) “Via libera alla rimodulazione del2022/2023 che hai periodi venabili per quelle specie per le quali la normativa nazionale lo prevede. Inauguriamo un nuovo indirizzo ispirato al buon senso e al rigore scientifico”. Lo ha annunciato – l’assessore all’Agricoltura della Regione, Nicola, dopo l’approvazione della delibera di modifica delda parte della Giunta regionale della. La nuova riformulazione del, si legge in una nota, “anche in considerazione dell’attuale andamento meteorologico, prevede l’apertura dellaal 18per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale, ...

Il Denaro

