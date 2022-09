Avellino in Azione: “E’ una campagna elettorale con contorni grotteschi” (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti“Il Comitato provinciale di Azione constata con amarezza che la campagna elettorale sta assumendo contorni grotteschi. Tra un litigio, una battuta ed un battibecco, nessuno si sofferma realmente sui problemi che da decenni stritolano le persone nella nostra Terra, che merita sicuramente maggiore attenzione di quanto sino a questo momento riservato dalle varie coalizioni in campo”. Così in una nota il comitato provinciale di Avellino in Azione. “Da un lato un centro- sinistra abituato a mistificare la realtà, più attento a raccogliere consenso facile con figuranti e tagli di nastro, dall’altro una destra che forte dei sondaggi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti“Il Comitato provinciale diconstata con amarezza che lasta assumendo. Tra un litigio, una battuta ed un battibecco, nessuno si sofferma realmente sui problemi che da decenni stritolano le persone nella nostra Terra, che merita sicuramente maggiore attenzione di quanto sino a questo momento riservato dalle varie coalizioni in campo”. Così in una nota il comitato provinciale diin. “Da un lato un centro- sinistra abituato a mistificare la realtà, più attento a raccogliere consenso facile con figuranti e tagli di nastro, dall’altro una destra che forte dei sondaggi ...

