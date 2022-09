Almeria | UFFICIALE | arriva El Bilal Touré

(Di venerdì 2 settembre 2022) Come riportato sui propri canali social, l'ha ufficializzato l'arrivo di Eldal Reims.al club francese...

Commenta per primo Umar Sadiq è un nuovo giocatore della Real Sociedad : l'attaccante arriva dall'e prende il posto di Isak.La Real Sociedad , dopo aver ceduto Isak al Newcastle per una cifra record di 70 milioni di euro, rimpiazza ufficialmente la sua punta con l'ex Roma Umar Sadiq . L'attaccante arriva dall'per 20 milioni di euro più 6 di bonus , con un 15% sulla futura rivendita del giocatore. Il club spagnolo aveva acquistato il nigeriano nel 2020 dal Partizan Belgrado. Il classe '97, nella ...