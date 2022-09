Aereo si scontra con un camion in pista durante il decollo | l’incidente all’aeroporto di Barcellona

(Di venerdì 2 settembre 2022) Incidentedi. Undella Air Senegal (Airbus A319-111), diretto a Dakar, ha colpito uncon l’ala sinistra, mentre si preparava al. A seguito della collisione, il veicolo è rimasto inclinato, con le ruote del lato destro sospese in aria, mentre il velivolo – come riporta anche il Mirror – non è stato in grado di partire a causa dei danni subiti. I passeggeri, di cui è ignoto il numero, sono stati costretti a scendere dall’e a salire su un altro volo. Uno dei presenti ha ripreso la scena: il video mostra il momento dell’impatto e, qualche secondo prima, alcune automobili che si allontanano dall’mentre rulla lungo la. Nel tentativo di scappare, poi, una persona salta via e striscia a terra. ...

