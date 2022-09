Zaki: Amnesty Italia, istituzioni non dimentichino Patrick (Di giovedì 1 settembre 2022) "Siamo al primo settembre con l'inizio del consueto conto alla rovescia in vista della data della prossima udienza in Egitto sul caso di Patrick Zaki che sarà il 27 del mese. Un conto alla rovescia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) "Siamo al primo settembre con l'inizio del consueto conto alla rovescia in vista della data della prossima udienza in Egitto sul caso diche sarà il 27 del mese. Un conto alla rovescia ...

Zaki: Amnesty Italia, istituzioni non dimentichino Patrick Così all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, rilancia un appello alle istituzioni italiane affinché in questi giorni cruciali "non dimentichino" Zaki. "La sensazione ... Africa & energia. L'Algeria reprime il dissenso ma all'Europa serve il suo gas ... direttrice di Amnesty Algeria, che in maggio ha lanciato la campagna #NotACrime. "Le autorità ...e dei difensori dei diritti umani proseguono" sostiene il noto attivista e intellettuale Zaki Hannache.