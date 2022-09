WWE | In costruzione un castello per Clash at the Castle

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 1 settembre 2022) La WWE si sta preparando al meglio per il suo prossimo grande eventoat the. La federazione sbarcherà il 3 settembre nel Regno Unito, dopodomani per intenderci, e pare che stiano costruendo un vero e propriodi led per lo show! Un video circolato online ha dato un piccolo preview di quello che si troveranno davanti i fan inglesi presenti all’evento. Il Principality Stadium diventa unÈ da molto tempo che i fan inglesi (ed europei) attendono il ritorno di un evento come questo e saranno deliziati da un’ottima card e un match di tutto rispetto: l’eroe di casa Drew McIntyre se la vedrà con il Tribal Chief Roman Reigns per i titoli, con un Karrion Kross che tesse le sue trame nell’ombra. You wanted #WWEupdates and we have one in the form of a ...