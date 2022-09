US Open 2022, Musetti convince: Brouwer si arrende in quattro set (Di giovedì 1 settembre 2022) Lorenzo Musetti vola per la prima volta in carriera al terzo turno degli US Open. Decisivo il successo in rimonta per (1)6-7 6-4 6-3 6-2 sul qualificato olandese Gijs Brouwer, che si è arreso dopo quasi due ore e mezza di gioco. convincente la prova del giovane carrarino che, dopo un brutto tie-break nel primo set, ha tirato fuori gli attributi confermando i progressi soprattutto con il servizio ed il dritto. Tranne un piccolo passaggio a vuoto nel corso del quarto parziale, infatti, il giovane azzurro ha avuto una resa praticamente perfetta. Adesso attenderà al prossimo round uno tra il bielorusso Ilya Ivashka o il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero otto del tabellone. RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – La fanno da padrone i servizi. Il primo a voler rompere ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Lorenzovola per la prima volta in carriera al terzo turno degli US. Decisivo il successo in rimonta per (1)6-7 6-4 6-3 6-2 sul qualificato olandese Gijs, che si è arreso dopo quasi due ore e mezza di gioco.nte la prova del giovane carrarino che, dopo un brutto tie-break nel primo set, ha tirato fuori gli attributi confermando i progressi soprattutto con il servizio ed il dritto. Tranne un piccolo passaggio a vuoto nel corso del quarto parziale, infatti, il giovane azzurro ha avuto una resa praticamente perfetta. Adesso attenderà al prossimo round uno tra il bielorusso Ilya Ivashka o il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero otto del tabellone. RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – La fanno da padrone i servizi. Il primo a voler rompere ...

