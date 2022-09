US Open 2022, Fabio Fognini: “Nadal favorito, ma io voglio esprimere il mio miglior tennis” (Di giovedì 1 settembre 2022) Una grande Classica. A Fabio Fognini un sorriso sarà scappato dopo che, vincendo in rimonta da 2-0 contro il russo Aslan Karatsev, l’incrocio al secondo turno degli US Open 2022 abbia portato a Rafael Nadal (n.3 del mondo). Gli appassionati ricordano la grandissima prestazione del ligure del 2015 a New York, dove l’azzurro fu capace di rimontare anche in quel caso da uno svantaggio di due frazioni, imponendosi per 3-6 4-6 6-4 6-3 6-4. Da quel ko, nelle restanti nove partite disputate, Fognini è riuscito a battere Rafa solo in una circostanza: semifinale del torneo di Montecarlo del 2019, quando Fabio vinse il 1000 sulla terra del Principato. E’ chiaro che il maiorchino sia il favorito, tenendo conto del bilancio complessivo di 13 vittorie e 4 ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Una grande Classica. Aun sorriso sarà scappato dopo che, vincendo in rimonta da 2-0 contro il russo Aslan Karatsev, l’incrocio al secondo turno degli USabbia portato a Rafael(n.3 del mondo). Gli appassionati ricordano la grandissima prestazione del ligure del 2015 a New York, dove l’azzurro fu capace di rimontare anche in quel caso da uno svantaggio di due frazioni, imponendosi per 3-6 4-6 6-4 6-3 6-4. Da quel ko, nelle restanti nove partite disputate,è riuscito a battere Rafa solo in una circostanza: semifinale del torneo di Montecarlo del 2019, quandovinse il 1000 sulla terra del Principato. E’ chiaro che il maiorchino sia il, tenendo conto del bilancio complessivo di 13 vittorie e 4 ...

