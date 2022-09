Unione popolare sceglie patrimoniale, nazionalizzazioni e diritti civili: il programma (Di giovedì 1 settembre 2022) L'Unione popolare di Luigi De Magistris ha presentato un programma basato sulle ricette della sinistra radicale: patrimoniale, nazionalizzazioni e diritti civili Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) L'di Luigi De Magistris ha presentato unbasato sulle ricette della sinistra radicale:

demagistris : Domani a Napoli, cinema Modernissimo, ore 11. Presentiamo i candidati e le candidate dei collegi campani.… - demagistris : La guerra in Ucraina non si placa, con il rischio di catastrofe atomica nella centrale nucleare, ma non se ne deve… - demagistris : Privatizzare energia, gas e beni comuni, porta a speculazioni e prezzi fuori controllo. Tutti i partiti che hanno g… - piro_mn : RT @confundustria: Ricordiamo a quelli che 'non vado a votare perché nessuno mi rappresenta a sinistra' che @unione_popolare c'é. Anche se… - DamianoCarretto : @rubio_chef @Sav3ri8 @unione_popolare @demagistris A me non sembra. A me pare abbiate la stessa posizione. -