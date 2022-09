Ultime Notizie – Governo, Draghi ai ministri: “Lavorare sodo, in 2 mesi più risultati possibili” (Di giovedì 1 settembre 2022) Anche in questa fase di disbrigo degli affari correnti da parte dell’esecutivo, il Governo rimane impegnato nell’attuazione delle leggi. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha invitato i ministri e le strutture tecniche “a continuare a Lavorare sodo, per raggiungere quanti più risultati possibili nei prossimi due mesi“. L’obiettivo è consentire a fine ottobre di ridurre al minimo l’arretrato e soprattutto di dare piena attuazione ai provvedimenti introdotti dal Governo. Ne dà notizia Palazzo Chigi. “Dal 13 febbraio 2021 al 31 agosto 2022, il Governo ha complessivamente “smaltito” (adottato e abrogato) 1.274 provvedimenti, previsti dalle disposizioni legislative dei Governi delle XVII e XVIII Legislature. Solo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Anche in questa fase di disbrigo degli affari correnti da parte dell’esecutivo, ilrimane impegnato nell’attuazione delle leggi. Il presidente del Consiglio, Mario, ha invitato ie le strutture tecniche “a continuare a, per raggiungere quanti piùnei prossimi due“. L’obiettivo è consentire a fine ottobre di ridurre al minimo l’arretrato e soprattutto di dare piena attuazione ai provvedimenti introdotti dal. Ne dà notizia Palazzo Chigi. “Dal 13 febbraio 2021 al 31 agosto 2022, ilha complessivamente “smaltito” (adottato e abrogato) 1.274 provvedimenti, previsti dalle disposizioni legislative dei Governi delle XVII e XVIII Legislature. Solo ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 20.503 casi (-12,5%) e 68 vittime - stormi1904 : RT @RiganteLeonardo: Degrado Capitale: dal centro alle periferie le strade come una giungla, tra rifiuti e erbacce infestanti (FOTO-VIDEO)… -