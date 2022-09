Ultime Notizie – Elezioni 2022, Salvini: “Per chi stupra intervento farmacologico” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ogni reato è grave, però quando uno mette mani addosso a donna o bambino, parlare di recupero diventa ben complicato” “Se uno violenta, se uno stupra una donna o un bambino, per quanto mi riguarda, al di là della rieducazione, varrebbe un intervento farmacologico per impedirgli di stuprare per il resto dei suoi giorni”. Lo ha detto a Piacenza il segretario della Lega Matteo Salvini. “Poi per carità, ogni reato è grave, però quando uno mette le mani addosso a una donna o un bambino, parlare di recupero per questi soggetti diventa ben complicato”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ogni reato è grave, però quando uno mette mani addosso a donna o bambino, parlare di recupero diventa ben complicato” “Se uno violenta, se unouna donna o un bambino, per quanto mi riguarda, al di là della rieducazione, varrebbe unper impedirgli dire per il resto dei suoi giorni”. Lo ha detto a Piacenza il segretario della Lega Matteo. “Poi per carità, ogni reato è grave, però quando uno mette le mani addosso a una donna o un bambino, parlare di recupero per questi soggetti diventa ben complicato”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

