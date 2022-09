Udinese, finalmente Deulofeu: «Crea insidie e svolazza sulla trequarti» (Di giovedì 1 settembre 2022) Contro la Fiorentina, l’Udinese ha ritrovato il miglior Deulofeu. Ottima la prestazione dello spagnolo Nella vittoria per 1-0 contro la Fiorentina, l’Udinese ha ritrovato il miglior Deulofeu apparso in affanno nelle prime uscite. Per La Gazzetta dello Sport è lo spagnolo il miglior in campo della sfida con un 7 in pagella. IL GIUDIZIO – «Lo scippo a Venuti vale tre punti. Poi svolaz- za sulla trequarti Creando altre insidie. E si sbatte in copertura». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Contro la Fiorentina, l’ha ritrovato il miglior. Ottima la prestazione dello spagnolo Nella vittoria per 1-0 contro la Fiorentina, l’ha ritrovato il migliorapparso in affanno nelle prime uscite. Per La Gazzetta dello Sport è lo spagnolo il miglior in campo della sfida con un 7 in pagella. IL GIUDIZIO – «Lo scippo a Venuti vale tre punti. Poi svolaz- zando altre. E si sbatte in copertura». L'articolo proviene da Calcio News 24.

