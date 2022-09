Supplenze 2022, docente può lasciare un incarico breve da graduatorie di istituto solo per uno al 30 giugno o 31 agosto [VIDEO] (Di giovedì 1 settembre 2022) Ho accettato un incarico breve da graduatorie di istituto, ma nel frattempo mi convocano per un più lungo sempre da graduatorie di istituto oppure da GaE o GPS. E' possibile abbandonare l'incarico breve oppure ci sono delle sanzioni? Si tratta di una problematica che potrebbe verificarsi in queste settimane quando, se gli uffici scolastici non completano le nomine informatizzate, i Dirigenti Scolastici scorreranno comunque le loro graduatorie per assicurare i docenti in classe agli alunni. L'articolo Supplenze 2022, docente può lasciare un incarico breve da graduatorie di istituto ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 settembre 2022) Ho accettato undadi, ma nel frattempo mi convocano per un più lungo sempre dadioppure da GaE o GPS. E' possibile abbandonare l'oppure ci sono delle sanzioni? Si tratta di una problematica che potrebbe verificarsi in queste settimane quando, se gli uffici scolastici non completano le nomine informatizzate, i Dirigenti Scolastici scorreranno comunque le loroper assicurare i docenti in classe agli alunni. L'articolopuòundadi...

