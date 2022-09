Speranza; "Meloni è una minaccia per tenuta del paese, avrebbe dovuto rinunciare alla Fiamma" (Di giovedì 1 settembre 2022) "Meloni è una minaccia per la tenuta del paese, è piena di ambiguità su temi fondamentali come la sanità ma l'Italia è una grande democrazia, ha spalle larghe per reggere ogni prova. Il rischio non è per la democrazia, ma per un'Italia che con il centrodestra andrà a sbattere". Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, durante <em>30 minuti al Massimo</em>, il format condotto dal direttore de <em>La Stampa </em><strong>Massimo Giannini</strong>. Leggi su lastampa (Di giovedì 1 settembre 2022) "è unaper ladel, è piena di ambiguità su temi fondamentali come la sanità ma l'Italia è una grande democrazia, ha spalle larghe per reggere ogni prova. Il rischio non è per la democrazia, ma per un'Italia che con il centrodestra andrà a sbattere". Lo ha detto Roberto, ministro della Salute, durante 30 minuti al Massimo , il format condotto dal direttore de La Stampa Massimo Giannini.

Ettore_Rosato : La destra si sente la vittoria in tasca, il Pd si organizza all’opposizione Noi non ci rassegniamo all’idea di con… - LauraClaraCianc : @RosellaLara19 @GiancarloDeRisi @GiorgiaMeloni La Meloni ha detto che se va al governo per prima vosa indaga Speranza: l' aspetto al varco. - LaStampa : Speranza; 'Meloni è una minaccia per tenuta del paese, avrebbe dovuto rinunciare alla Fiamma' - VinzDeCarlo1 : ???? Giorgia Meloni prima donna presidente del consiglio italiano ???? Donald J.Trump che riprende il Congresso con la… - Airbughimen : @robersperanza Speranza non ci voleva la Meloni per dirti che sulla sanità e sulla pandemia hai fallito. -