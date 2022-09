La Gazzetta dello Sport

Buone notizie per Letizia, la 23enne trentina che era stata vittima di un incidente in pista lo scorso 13 agosto nel corso dell'eliminazione agli Europei su pista di Monaco di Baviera: un incidente che aveva ...TRENTO . "Finalmente i quattro pezzettini della mia clavicola sono stati rimessi al loro posto ", inizia così il messaggio postato su Facebook della campionessa trentina, Letiziache dal letto dell'ospedale di Brescia ha voluto tranquillizzare tutti dopo la delicata operazione a cui è stata sottoposta. Un intervento che la giovane ciclista si è sottoposta dopo ... Sorriso Paternoster: “Sto riprendendo gli allenamenti”. Dal 12 in pista