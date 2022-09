Sky – Ambrosino al Como, è tutto fatto (Di giovedì 1 settembre 2022) Giuseppe Ambrosino è un nuovo giocatore del Como, l’attaccante del Napoli si trasferisce in prestito secco. Il bomber della Primavera del Napoli che ha disputato tutto il precampionato con gli azzurri si trasferirà nell’ambizioso club che milita in Serie B. Il classe 2003 si potrà così misurare con il campionato cadetto e crescere sia dal punto di vista fisico che mentale. Il Napoli punta molto su Ambrosino ecco perché lo ha ceduto solo in prestito, senza alcun diritto di riscatto. La speranza è che Ambrosino possa fare un percorso simile ad altri giocatori che sono stati mandati in giro a giocare, per poi fare ritorno al Napoli. Ovviamente quello più eclatante è il caso di Insigne, mandato prima a Foggia e poi a Pescara, prima della sua definitiva consacrazione con la maglia azzurra. ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022) Giuseppeè un nuovo giocatore del, l’attaccante del Napoli si trasferisce in prestito secco. Il bomber della Primavera del Napoli che ha disputatoil precampionato con gli azzurri si trasferirà nell’ambizioso club che milita in Serie B. Il classe 2003 si potrà così misurare con il campionato cadetto e crescere sia dal punto di vista fisico che mentale. Il Napoli punta molto suecco perché lo ha ceduto solo in prestito, senza alcun diritto di riscatto. La speranza è chepossa fare un percorso simile ad altri giocatori che sono stati mandati in giro a giocare, per poi fare ritorno al Napoli. Ovviamente quello più eclatante è il caso di Insigne, mandato prima a Foggia e poi a Pescara, prima della sua definitiva consacrazione con la maglia azzurra. ...

napolipiucom : Sky - Ambrosino al Como, è tutto fatto #ForzaNapoliSempre - sscalcionapoli1 : Sky – Como, è fatta per Ambrosino dal Napoli: il giovane azzurro va in Serie B in prestito secco… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Como, è fatta per Ambrosino dal Napoli: il giovane azzurro va in Serie B in prestito secco - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Como, è fatta per Ambrosino dal Napoli: il giovane azzurro va in Serie B in prestito secco - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Como, è fatta per Ambrosino dal Napoli: il giovane azzurro va in Serie B in prestito secco -