lucabianchin7 : #Bakayoko ancora indeciso (e situazione tesa quanto basta…): può risolvere il contratto col #Milan e firmare altrov… - WgAlenta : RT @theMilanZone_: ?? #Bakayoko ancora indeciso (e situazione tesa quanto basta…): può risolvere il contratto col #Milan e firmare altrove s… - ManuFilippone95 : RT @lucabianchin7: #Bakayoko ancora indeciso (e situazione tesa quanto basta…): può risolvere il contratto col #Milan e firmare altrove sta… - FabioPorcu10 : RT @lucabianchin7: #Bakayoko ancora indeciso (e situazione tesa quanto basta…): può risolvere il contratto col #Milan e firmare altrove sta… - fradettofanpage : RT @theMilanZone_: ?? #Bakayoko ancora indeciso (e situazione tesa quanto basta…): può risolvere il contratto col #Milan e firmare altrove s… -

MilanLive.it

Il giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport spiega che Bakayoko è ancora indeciso e laè abbastanza. Può risolvere il contratto con il Milan e firmare per andare altrove ...E di questi tempi la corda è già bella. In tutta questa, le opposizioni cosa fanno Tacciono, o nella peggiore delle ipotesi si cimentano in dichiarazioni che più inutili non si può. ... “Situazione tesa”: Milan, il giocatore è indeciso Stamattina Luis Palomino è stato ascoltato negli uffici della Procura Antidoping dello stadio Olimpico di Roma e ha sostenuto la tesi della contaminazione accidentale. Il difensore dell’Atalanta era r ...Il futuro di Tiemoué Bakayoko rimane incertissimo: la situazione è un po' particolare e non è chiaro cosa succederà nelle prossime ore.