Sei infedele per colpa della tua famiglia? La scienza è chiara a riguardo (Di giovedì 1 settembre 2022) La genetica può influenzare il fatto di essere infedeli al proprio partner? Scopriamo insieme cosa ne pensa la scienza. la maggior parte degli italiani concorda sul fatto che il tradimento è moralmente sbagliato. Nonostante ciò, circa il 20% degli uomini e il15% delle donne ha tradito il proprio partner. Foto da CanvaMa cosa li spinge a farlo? Può essere solo il fatto di trovarsi con la persona sbagliata o qualcosa di più intrinseco, magari relativo alla genetica? Relazione tra tradimento e genetica Spesso il tradimento del partner è considerato un sintomo di una relazione insoddisfacente. Si pensa anche che sia più probabile se il partner che tradisce abbia una storia di relazioni instabili o un genitore che ha mostrato lo stesso comportamento. Tuttavia, sembra che ci sia anche un fattore genetico da considerare. In uno studio condotto su quasi 7.400 gemelli ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 1 settembre 2022) La genetica può influenzare il fatto di essere infedeli al proprio partner? Scopriamo insieme cosa ne pensa la. la maggior parte degli italiani concorda sul fatto che il tradimento è moralmente sbagliato. Nonostante ciò, circa il 20% degli uomini e il15% delle donne ha tradito il proprio partner. Foto da CanvaMa cosa li spinge a farlo? Può essere solo il fatto di trovarsi con la persona sbagliata o qualcosa di più intrinseco, magari relativo alla genetica? Relazione tra tradimento e genetica Spesso il tradimento del partner è considerato un sintomo di una relazione insoddisfacente. Si pensa anche che sia più probabile se il partner che tradisce abbia una storia di relazioni instabili o un genitore che ha mostrato lo stesso comportamento. Tuttavia, sembra che ci sia anche un fattore genetico da considerare. In uno studio condotto su quasi 7.400 gemelli ...

GrrM94 : Dai abbiamo scherzato per 15 minuti, ma il mio cuore ormai ti appartiene brutto traditore cattivo e infedele io ti… - holdentinlizzie : Luchino già sei brutto e in più infedele non ti meriti nulla - cc981980 : @ElBondaz Si vede che sei un infedele milanista. Sulla punizione hanno messo pressione alla difesa laziale, dumfrie… - ClaudioDaless12 : @Pontifex_it Gesù non getta. Gesù Dona fuoco in ogni tempo. Il suo Fuoco dello Spirito Santo rigenera l'uomo, lo ri… - bruvio1 : @luigidimaio Tutti ti insultano perchè sei un ignorante , dannoso , cialtrone , infedele coglione . -