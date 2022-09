Sampdoria, tentativo per Gyasi (Di giovedì 1 settembre 2022) La Sampdoria prova a rinforzare l'attacco a poche ore dalla fine del mercato: tentativo per Emmanuel Gyasi dello Spezia. Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Laprova a rinforzare l'attacco a poche ore dalla fine del mercato:per Emmanueldello Spezia.

sportli26181512 : Sampdoria, tentativo per Gyasi: La Sampdoria prova a rinforzare l'attacco a poche ore dalla fine del mercato: tenta… - sportli26181512 : Sampdoria, tentativo per Kluivert: Dopo l’affare saltato con il Fulham, la Roma continua a cercare una soluzione pe… - TuttoHellasVer1 : Sampdoria: tentativo in attacco per l'olandese Kluivert - francGuerrieri : Tentativo della #Sampdoria per #Kluivert, ma il giocatore vorrebbe andare all’estero ? #calciomercato @cmdotcom -