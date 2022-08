Quei titoli di coda senza la parola fine (Di giovedì 1 settembre 2022) Chi ama il cinema, il buio in sala, il sogno, l’incanto che non vuole finire, ama i titoli di coda. Rimane inchiodato fino all’ultimo scenografo, aspetta che la musica svanisca. Ma non c’era niente di onirico, irreale o artistico, nei titoli di co ... sul sito. Leggi su lastampa (Di giovedì 1 settembre 2022) Chi ama il cinema, il buio in sala, il sogno, l’incanto che non vuole finire, ama idi. Rimane inchiodato fino all’ultimo scenografo, aspetta che la musica svanisca. Ma non c’era niente di onirico, irreale o artistico, neidi co ... sul sito.

stilijnski : lt2 tu sarai la mia morte io lo so con quei titoli non puoi che essere la causa del mio suicidio - astral1se : ma la konami perché cazzo non rilascia suikoden sulle nuove console e su switch perché quei titoli sono condannati… - marcarmenix : @LaBombetta76 Ho sempre desiderato avere uno di quei titoli da animale - 1GMarco : @Forchielli Tutti quei titoli e orgogliosamente mostrare di non capire una cippa. Contento tu… - KerbsZornell : @filledelalune12 Anche io preferisco di gran lunga la copia fisica. Compro in digitale solo quei titoli che non esistono in copia fisica. -