Per salvare le imprese siamo pronti anche allo scontro con l'Europa, dice Calenda (Di giovedì 1 settembre 2022) Carlo Calenda, leader del terzo polo formato da Azione e Italia Viva, è appena rientrato da un tour in Sicilia. E domani ripartirà alla volta del Nord produttivo: Milano, Brescia, Bergamo, Verona e Cernobbio. Dai sondaggi arrivano notizie positive di crescita. E l'obiettivo che ribadisce è sempre quello: «Fermare questa destra sfascia-conti e chiedere a Mario Draghi di restare a Palazzo Chigi». Con la priorità, dice in un'intervista al Messaggero, di «salvare le imprese che rischiano di scomparire. anche imponendo una forzatura a Bruxelles». Secondo Calenda, con l'energia a questi prezzi, il rischio di desertificazione industriale denunciato da Confindustria è concreto. «Da un mese propongo ai leader dei partiti di interrompere la campagna elettorale e incontrarci», ...

