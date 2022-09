Nicola: «Ci abbiamo creduto sempre» (Di giovedì 1 settembre 2022) di Marco?De Martino BOLOGNA – Davide Nicola (nella foto) commenta con soddisfazione il pareggio raccolto a Bologna dalla Salernitana, terzo risultato utile consecutivo dei suoi: «abbiamo cercato di cambiare l’assetto tattico per creare maggiore pressione al Bologna, la mole di gioco la stavamo già costruendo da tempo sapevamo che il Bologna ci aspettasse per conquistare la vittoria anche perchè hanno grande qualità, a loro ed a Mihajlovic vanno i complimenti ma i complimenti vanno anche a noi perchè abbiamo giocato con personalità e qualità giocando un grande primo tempo. abbiamo subito nei primi 10’ della ripresa anche perchè abbiamo accusato un po’ di stanchezza per i tanti impegni in pochi giorni e la fisicità di Soriano e De Silvestri, ma subito dopo il gol subito i ragazzi mi sono piaciuti perchè ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 1 settembre 2022) di Marco?De Martino BOLOGNA – Davide(nella foto) commenta con soddisfazione il pareggio raccolto a Bologna dalla Salernitana, terzo risultato utile consecutivo dei suoi: «cercato di cambiare l’assetto tattico per creare maggiore pressione al Bologna, la mole di gioco la stavamo già costruendo da tempo sapevamo che il Bologna ci aspettasse per conquistare la vittoria anche perchè hanno grande qualità, a loro ed a Mihajlovic vanno i complimenti ma i complimenti vanno anche a noi perchègiocato con personalità e qualità giocando un grande primo tempo.subito nei primi 10’ della ripresa anche perchèaccusato un po’ di stanchezza per i tanti impegni in pochi giorni e la fisicità di Soriano e De Silvestri, ma subito dopo il gol subito i ragazzi mi sono piaciuti perchè ...

