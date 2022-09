Napoli, serata no per Ndombele: «Lento nei riflessi, il fisico non lo asseconda» (Di giovedì 1 settembre 2022) Prestazione da dimenticare quella di Ndomble in Napoli-Lecce, al suo esordio dal 1? in maglia azzurra Esordio da titolare in azzurro da dimenticare per Tanguy Ndombele, autore di una prestazione insufficiente in Napoli-Lecce. Tanti errori in impostazione e soprattutto il fallo da rigore su Di Francesco. Per La Gazzetta dello Sport, la partita del francese è da 5 in pagella. IL GIUDIZIO – «È Lento nei riflessi, da qui l’errore sul rigore e anche la passività sul tiro di Colombo. La mente è rapida ma ancora in fisico non la asseconda». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Prestazione da dimenticare quella di Ndomble in-Lecce, al suo esordio dal 1? in maglia azzurra Esordio da titolare in azzurro da dimenticare per Tanguy, autore di una prestazione insufficiente in-Lecce. Tanti errori in impostazione e soprattutto il fallo da rigore su Di Francesco. Per La Gazzetta dello Sport, la partita del francese è da 5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Ènei, da qui l’errore sul rigore e anche la passività sul tiro di Colombo. La mente è rapida ma ancora innon la». L'articolo proviene da Calcio News 24.

