Milan-Inter: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 1 settembre 2022) Milan-Inter è l’attesissimo derby di Milano che si giocherà sabato 3 settembre alle ore 20.45. Una sfida importante che vede entrambe le squadre intenzionate a prendersi i tre punti. Il Milan è reduce da un amaro 0-0 in trasferta contro il Sassuolo; l’Inter invece non ha avuto problemi a battere 3-1 la Cremonese. Milan-Inter: le scelte degli allenatori Pioli ai affida al solito Maignan, inamovibile tra i pali con Calabria e Theo sulle fasce. Tomori e Kalulu saranno i due centrali di difesa. A centrocampo dovrebbe giocare uno tra Saelemaekers e Messias, mentre Tonali e Bennacer saranno titolari. In avanti Giroud con indietro Leao e De Ketelaere. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 settembre 2022)è l’attesissimo derby dio che si giocherà sabato 3 settembre alle ore 20.45. Una sfida importante che vede entrambe le squadre intenzionate a prendersi i tre punti. Ilè reduce da un amaro 0-0 in trasferta contro il Sassuolo; l’invece non ha avuto problemi a battere 3-1 la Cremonese.: le scelte degli allenatori Pioli ai affida al solito Maignan, inamovibile tra i pali con Calabria e Theo sulle fasce. Tomori e Kalulu saranno i due centrali di difesa. A centrocampo dovrebbe giocare uno tra Saelemaekers e Messias, mentre Tonali e Bennacer saranno titolari. In avanti Giroud con indietro Leao e De Ketelaere.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, ...

