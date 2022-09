Mikhail Gorbaciov e il rapporto con Giovanni Paolo II

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 settembre 2022) “Parlai conII dell’incontro con. Il Papa non esitò: “È un uomo di principi”. Gli domandai cosa fosse un uomo di principi. “È una persona che crede così tanto nei suoi valori da essere disposta ad accettare tutte le conseguenze, anche se possono dispiacergli e non tornargli utili”. Il 22 ottobre 2010, in una scuola di Firenze davanti a 250 studenti, lo spagnolo Joaquin Navarro-Valls, l’ex direttore della Sala Stampa vaticana esce in questa sorprendente confidenza sui rapporti Wojtyla-, morto a Mosca a 91 anni nella notte del 30-31 agosto. Trentatré anni fa, il 9 novembre 1989, sotto i colpi dei berlinesi e gli sguardi attoniti dei “vopos” della Repubblica Democratica tedesca, della polizia segreta Stasi e dei “cugini” del Kgb – tra cui il tenente colonnello ...