Miglioramento della rete idrica, a Bergamo quasi 16 milioni dal Pnrr: interventi in 42 Comuni (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha approvato nei giorni scorsi la prima graduatoria del bando dedicato al Miglioramento delle reti idriche indetto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, assegnando 607 milioni di euro a 21 progetti finalizzati alla riduzione delle perdite di acqua potabile. I progetti finanziati, tra quelli presentati dagli Enti di Governo d'Ambito, consentiranno di intervenire a livello nazionale su circa 27.500 chilometri di rete, attraverso l'installazione di strumentazioni e sistemi di controllo innovativi per la localizzazione e la riduzione delle perdite. Tra i progetti ammessi al finanziamento, il piano di intervento di Uniacque – proposto dall'Ufficio d'Ambito di Bergamo – che prevede la gestione digitale e il risanamento delle ...

