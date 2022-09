Melisa, tutti pazzi per la Miss che ha scelto di partecipare al concorso senza trucco (Di giovedì 1 settembre 2022) Nei tempi in cui si fa uso (e abuso) di filtri su Instagram, partecipare ad un concorso di bellezza senza neanche un filo di trucco è un gesto rivoluzionario. Questo, forse, il pensiero di Melisa ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 settembre 2022) Nei tempi in cui si fa uso (e abuso) di filtri su Instagram,ad undi bellezzaneanche un filo diè un gesto rivoluzionario. Questo, forse, il pensiero di...

TweetNotizie : Melisa, tutti pazzi per la Miss che ha scelto di partecipare al concorso senza trucco - leggoit : Melisa, tutti pazzi per la Miss che ha scelto di partecipare al concorso senza #trucco - ladyofthvnder : @sonointroversa2 l’ho pensato perché è la prima scena del primo fragman e in genere lì mettono l’inizio della punta… - Lady_Pirate : RT @DuyBeniItalia: L:Sai,devo ringraziarti.Grazie a te sono qui! A:Sono contento ma non capisco perché sei grata. L:Sono qui grazie a quei… - DuyBeniItalia : L:Sai,devo ringraziarti.Grazie a te sono qui! A:Sono contento ma non capisco perché sei grata. L:Sono qui grazie a… -