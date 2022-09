Malore in montagna: salvato con l’elisoccorso nonostante la bufera (Di giovedì 1 settembre 2022) Alzano Lombardo. Un uomo di 82 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco in una zona impervia di Monte di Nese nella mattinata di giovedì 1 settembre. L’anziano aveva accusato un Malore e si trovava in un’area montana della frazione di Alzano Lombardo: l’allarme al numero unico d’emergenza 112 è arrivato poco dopo le 9.30, quando sulla provincia di Bergamo e la val Seriana in particolare si stava abbattendo una veloce ondata di maltempo. Vento forte e pioggia, infatti, hanno reso non semplice l’intervento dei soccorritori, in particolare dell’elicottero alzatosi in volo da Bergamo e con il quale poi l’uomo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo. Sul posto per le operazioni di recupero sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e del nucleo Speleo Alpino Fluviale di Bergamo e il Soccorso Alpino. Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 settembre 2022) Alzano Lombardo. Un uomo di 82 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco in una zona impervia di Monte di Nese nella mattinata di giovedì 1 settembre. L’anziano aveva accusato une si trovava in un’area montana della frazione di Alzano Lombardo: l’allarme al numero unico d’emergenza 112 è arrivato poco dopo le 9.30, quando sulla provincia di Bergamo e la val Seriana in particolare si stava abbattendo una veloce ondata di maltempo. Vento forte e pioggia, infatti, hanno reso non semplice l’intervento dei soccorritori, in particolare dell’elicottero alzatosi in volo da Bergamo e con il quale poi l’uomo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo. Sul posto per le operazioni di recupero sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e del nucleo Speleo Alpino Fluviale di Bergamo e il Soccorso Alpino.

