Lemonjazz 2022 con Galliano | Bastianich&Terza Classe | Mancuso e Naturally 7

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – La quarta edizione delFestival è in programma dal 10 al 18 settembre in Villa Fiorentino a Sorrento. Sul palco lo stile francese di Richard, laamericana e partenopea di Joe Bastianich & Terza, il prodigioso Matteoe i vocalist più apprezzati del momento, i7. Come per le precedenti edizioni, la location sorrentina farà da sfondo a quello che non è solo un appuntamento artistico musicale ma anche un momento di omaggio all’oro giallo del territorio in un’atmosfera unica. Il 10 settembre la manifestazione prende il via con Richard. Quest’artista dallo stile inconfondibile già a 4 anni studia pianoforte e fisarmonica e oggi vanta 50 anni di carriera, durante i quali ...