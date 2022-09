MaruleneOriglia : @sole24ore Mi auguro che lei, insieme alla sua armata Brancaleone, non avrà la possibilità di decidere alcunché! - antonel976 : @WeCinema L'armata Brancaleone, C'eravamo tanto amati, I soliti ignoti, ecc..... - DaOrbi : @CiccaroneLuca @GallioPgallio @LaStampa Il tuo problema, è che come altri pensi di avere di fronte un'armata Branca… - ArtCinematograF : RT @raimovie: Alle 21.10 'L'Armata Brancaleone' di Mario Monicelli con Vittorio Gassman, Catherine Spaak, Gian Maria Volonté | #VittorioGas… - _PuntoZip_ : Il film del giorno:”L’armata Brancaleone” (su Rai Movie) -

Globalist.it

'L'', questa sera su Rai Movie alle 21.10, nel giorno del centesimo compleanno di Vittorio Gassman. Uno dei capolavori della commedia italiana, firmato dal maestro Mario Monicelli e con ...Da un film all'altro, Gassman nel 1966 recitò in "L'", creando un cavaliere errante dalle fantasie esagerate e dai modi sgangherati, che mi sembra un'intelligente parodia di se ... “L’armata Brancaleone”, questa sera alle 21.10 su Rai Movie: l’omaggio per i 100 anni di Vittorio Gassman Il capolavoro di Mario Monicelli in onda su Rai Movie, nel centesimo anniversario della nascita di Vittorio Gassman, il protagonista del film.Nato a Genova il 1° settembre 1922, oggi Vittorio Gassman avrebbe compiuto 100 anni. La programmazione tv per celebrare questo anniversario.