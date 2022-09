In Ucraina si torna a scuola: i ragazzi tornano tra le macerie (Di giovedì 1 settembre 2022) Per molti ragazzi e ragazze in Ucraina l'ultimo giorno di scuola è stato il 23 febbraio scorso, il giorno prima dell'inizio dell'invasione russa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 settembre 2022) Per moltie ragazze inl'ultimo giorno diè stato il 23 febbraio scorso, il giorno prima dell'inizio dell'invasione russa. L'articolo .

orizzontescuola : In Ucraina si torna a scuola: i ragazzi tornano tra le macerie - FuffaForte : Ci sarebbe la C: Ogni militare russo si ritira dall'Ucraina e torna nella grande madre Russia a mangiare rape. Sare… - AlbertoDom1940 : RT @NessunLuogo24: Che politiche adotterà l'Unione europea dopo l'invasione russa dell'Ucraina? Da lunedì 5 settembre la grande attualità i… - NessunLuogo24 : Che politiche adotterà l'Unione europea dopo l'invasione russa dell'Ucraina? Da lunedì 5 settembre la grande attual… - AlbertoEnricoA2 : RT @nelloscavo: Un audio con le minacce di un governatore filorusso ai docenti: «#Ucraina è nata da Lenin, non esisteva». «Parlare ucraino… -