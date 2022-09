Il regista Giuseppe Sciarra replica al sindaco di Rodi Garganico: “Non odio Rodi e non voglio farmi pubblicità!” (Di giovedì 1 settembre 2022) Nelle ultime settimane alcune testate hanno parlato di ‘Ikos’, del regista pugliese trapiantato a Roma, Giuseppe Sciarra (nella foto), un documentario di 15 minuti in cui Sciarra denuncia episodi di bullismo subiti dagli 8 ai 14 anni negli anni novanta a Rodi Garganico, un paese in provincia di Foggia. Il breve documentario interpretato da Edoardo Purgatori vuole essere una denuncia contro il bullismo e non ha mancato di suscitare interesse e commuovere per la crudezza della storia e per il dramma che ha coinvolto l’intera famiglia Sciarra dopo che il figlio esasperato dalle angherie dei bulli ha tentato il suicidio per ben due volte da adolescente. Il sindaco di Rodi Garganico ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) Nelle ultime settimane alcune testate hanno parlato di ‘Ikos’, delpugliese trapiantato a Roma,(nella foto), un documentario di 15 minuti in cuidenuncia episodi di bullismo subiti dagli 8 ai 14 anni negli anni novanta a, un paese in provincia di Foggia. Il breve documentario interpretato da Edoardo Purgatori vuole essere una denuncia contro il bullismo e non ha mancato di suscitare interesse e commuovere per la crudezza della storia e per il dramma che ha coinvolto l’intera famigliadopo che il figlio esasperato dalle angherie dei bulli ha tentato il suicidio per ben due volte da adolescente. Ildi...

