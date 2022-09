Gazzetta: il turnover sfrenato non è coerente col discorso di Spalletti sul Napoli meno esperto (Di giovedì 1 settembre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita commenta le scelte di Luciano Spalletti per Napoli-Lecce, scelte non azzeccate. Sotto la lente è soprattutto il turnover massiccio impiegato dal tecnico. Una scelta che stride con quanto finora detto da Spalletti sulla minore esperienza del Napoli dopo il mercato estivo. La rosea scrive: E l’allenatore toscano, spesso applaudito per come ha gestito e fatto giocare gli azzurri, stavolta non ha azzeccato le scelte, capita. Anche se alla fine cerca di giustificarsi. Perché se è vero che ha sempre frenato gli entusiasmi sull’ottimo mercato del club («Sostituite le caselle dei partenti e abbiamo meno esperienza e un gruppo da costruire per personalità») e allora un turn over così sfrenato – sei cambi in avvio – non ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) Sulladello Sport Maurizio Nicita commenta le scelte di Lucianoper-Lecce, scelte non azzeccate. Sotto la lente è soprattutto ilmassiccio impiegato dal tecnico. Una scelta che stride con quanto finora detto dasulla minore esperienza deldopo il mercato estivo. La rosea scrive: E l’allenatore toscano, spesso applaudito per come ha gestito e fatto giocare gli azzurri, stavolta non ha azzeccato le scelte, capita. Anche se alla fine cerca di giustificarsi. Perché se è vero che ha sempre frenato gli entusiasmi sull’ottimo mercato del club («Sostituite le caselle dei partenti e abbiamoesperienza e un gruppo da costruire per personalità») e allora un turn over così– sei cambi in avvio – non ...

