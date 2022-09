Dominaria Unita: Magic torna alle origini con il nuovo set disponibile da oggi in digitale (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo aver visitato i quattro angoli del Multiverso, Magic torna finalmente a casa. Da oggi “Dominaria Unita“, il nuovo set di Magic: The Gathering ambientato sul piano dove tutto ebbe inizio trent’anni fa, è disponibile in versione digitale sia su MTG Arena che su Magic Online, mentre arriverà in versione fisica dal 9 Settembre. Questa attesa espansione per il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo rappresenta un vero e proprio ritorno alle origini ed il primo capitolo di un arco narrativo multi-set che andrà a dipanarsi nelle prossime espansioni e che determinerà le sorti di Dominaria e dell’intero Multiverso. Dominaria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo aver visitato i quattro angoli del Multiverso,finalmente a casa. Da“, ilset di: The Gathering ambientato sul piano dove tutto ebbe inizio trent’anni fa, èin versionesia su MTG Arena che suOnline, mentre arriverà in versione fisica dal 9 Settembre. Questa attesa espansione per il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo rappresenta un vero e proprio ritornoed il primo capitolo di un arco narrativo multi-set che andrà a dipanarsi nelle prossime espansioni e che determinerà le sorti die dell’intero Multiverso....

