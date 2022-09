napolista : Damascelli: persino Haaland o Mbappè, sotto #Allegri, diventerebbero anonimi impiegati Sul Giornale. Controlli im… -

IlNapolista

La prima annata del ritorno di Allegri a Torino in generale non soddisfa, conche aspramente critico parladi dimissioni o esonero in altre situazioni: 'Un disastro che in altri ...La prima annata del ritorno di Allegri a Torino in generale non soddisfa, conche aspramente critico parladi dimissioni o esonero in altre situazioni: 'Un disastro che in altri ... Damascelli: persino Haaland o Mbappè, sotto Allegri, diventerebbero anonimi impiegati - ilNapolista Nomi già noti, parlamentari uscenti e persino personaggi della tv ... assieme al già consigliere in Puglia Domenico Damascelli e a tanti amministratori locali che hanno ottenuto risultati importanti ...