Covid, in Cina restrizioni anche a Chengdu: 21 milioni di residenti in lockdown (Di giovedì 1 settembre 2022) Si estende il lockdown in Cina e coinvolge anche Chengdu, metropoli dell’area sudoccidentale dove scatta l’ordine di rimanere a casa. Con i suoi 21 milioni di abitanti diventa la città più grande sottoposta alle restrizioni volute dal governo per contenere i contagi da Coronavirus. Entro domenica, inoltre, tutti gli abitanti dovranno sottoporsi a tamponi per individuare eventuali positività. Si tratta della strategia ‘Zero Covid’, voluta da Xi Jinping: nelle scorse ora aveva imposto il lockdown anche a Shenzhen, Guangzhou, Dalian e Shijiazhuang. Le misure restrittive sono state annunciate anche per la stessa Chengdu, capitale del Sichuan, dopo che nella giornata del 31 agosto sono stati confermati 132 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Si estende iline coinvolge, metropoli dell’area sudoccidentale dove scatta l’ordine di rimanere a casa. Con i suoi 21di abitanti diventa la città più grande sottoposta allevolute dal governo per contenere i contagi da Coronavirus. Entro domenica, inoltre, tutti gli abitanti dovranno sottoporsi a tamponi per individuare eventuali positività. Si tratta della strategia ‘Zero’, voluta da Xi Jinping: nelle scorse ora aveva imposto ila Shenzhen, Guangzhou, Dalian e Shijiazhuang. Le misure restrittive sono state annunciateper la stessa, capitale del Sichuan, dopo che nella giornata del 31 agosto sono stati confermati 132 ...

