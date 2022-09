zazoomblog : Sanità assente dai programmi elettorali? Carnevali: “Non per il Pd ecco i nostri obiettivi” - #Sanità #assente… -

Corriere dello Sport

"Frattesi alla Roma Ne abbiamo parlato con Pinto ad inizio mercato. Ma non so quanto il club giallorosso fosse veramente interessato ad acquistarlo". Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo , commenta le operazioni di mercato del club emiliano e la trattativa con la Roma per Frattesi. Un affare che non si è concretizzato. " C'era la voglia ...L'onorevole bergamasca del Partito Democratico risponde all'appello lanciato su Bergamonews del presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, Guido Marinoni Carnevali: "Ecco perché Frattesi non è andato alla Roma" Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sportitalia a pochi minuti dalla chiusura del calciomercato. Il DS neroverde ha fatto un bilancio del mercato in entrata e in uscita. Inoltre, Carnevali h ..."Frattesi alla Roma Ne abbiamo parlato con Pinto ad inizio mercato. Ma non so quanto il club giallorosso fosse veramente interessato ad acquistarlo". Giovanni Carnevali, amministratore delegato del S ...