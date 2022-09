Calciomercato Sampdoria, altre due operazioni ufficializzate nelle ultime ore (Di giovedì 1 settembre 2022) Calciomercato Sampdoria, completate altre due operazioni nelle ultime ore di mercato: le ufficialità La Sampdoria completa altre due operazioni con il Verona nel finale di mercato. Fabio Depaoli è ufficialmente un nuovo calciatore del Verona. Il contratto del terzino è stato depositato in Lega. Operazione conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto. Bruno Amione è ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria. Il contratto del difensore argentino è stato depositato in Lega e arriva dal Verona in prestito secco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022), completatedueore di mercato: le ufficialità Lacompletaduecon il Verona nel finale di mercato. Fabio Depaoli è ufficialmente un nuovo calciatore del Verona. Il contratto del terzino è stato depositato in Lega. Operazione conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto. Bruno Amione è ufficialmente un nuovo calciatore della. Il contratto del difensore argentino è stato depositato in Lega e arriva dal Verona in prestito secco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieA | @sampdoria, fatta per l'arrivo di #Pussetto. In difesa #Amione verso il trasferiment… - tvdellosport : ?? Sampdoria, preso Pussetto #sportitalia #Calciomercato - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieA | @sampdoria, fatta per l'arrivo del difensore Bruno #Amione dall'Hellas Verona - fantapiu3 : #Sampdoria, ufficiale #Pussetto, la scheda fantacalcio #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - CalcioNews24 : La #Sampdoria ha ufficializzato altre due operazioni ? -