LaVeritaWeb : Il Paese è un grande produttore di combustibili fossili e ospita il Ttf, la Borsa che determina il prezzo del gas:… - fisco24_info : Borsa:Europa apre in calo, si guarda a mosse banche centrali: Francoforte (-0,94%), Parigi (-0,93%), Londra (-0,6%) - MilanoFinanza : Borsa, l'Europa inizia male il mese di settembre, anche il Ftse Mib. Spread a 237 - diego4all : RT @MilanoFinanza: Borsa, deludono le vendite al dettaglio in Germania. Europa attesa pesante - PieriDei : @lvogruppo Le studiano sempre tutte per il solito sistema borsa mangiasoldi e anche il 26/09 se vince la signora ch… -

Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali. I mercati temono decisioni aggressive da parte di Fed e Bce per ...Wall Street ieri ha inanellato la quarta seduta consecutiva in negativo con lastatunitense che ha chiuso il mese di agosto con un saldo negativo del 4% circa. Inintanto i mercati si ...Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali. I mercati temono decisioni aggressive da parte di Fed e Bce per raffr ...Giù anche i futures di Wall Street. Preoccupa il fatto che la Cina abbia messo in quarantena la città di Chengdu. Agosto si chiude con Milano in calo del 3,5%, ma peggio hanno fatto Francoforte e Pari ...