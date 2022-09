“Basta, parlo io”. Davide Donadei e Roberta Di Padua, voci incontrollate e ora lei racconta tutta la verità (Di giovedì 1 settembre 2022) In questi giorni non si è fatto altro che parlare di Davide Donadei e di Roberta Di Padua, alla luce dell’incontro avuto dai due. C’è infatti stata una cena, che ha provocato la reazione del pubblico, che ha criticato le mosse di entrambi. Soprattutto quella dell’ex tronista, che si è recentemente lasciato con l’ex partner Chiara Rabbi. Lui aveva subito fornito le prime spiegazioni, invece Roberta aveva preferito tacere. Ma adesso ha detto la sua, ammettendo che forse ha aspettato più del dovuto prima di intervenire. Davide Donadei aveva commentato così le indiscrezioni su Roberta Di Padua: “Ho pubblicato le chat con Roberta mentre ero con Chiara per dimostrarvi il rispetto che c’era. Vengo preso di mira su mancanze ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) In questi giorni non si è fatto altro che parlare die diDi, alla luce dell’incontro avuto dai due. C’è infatti stata una cena, che ha provocato la reazione del pubblico, che ha criticato le mosse di entrambi. Soprattutto quella dell’ex tronista, che si è recentemente lasciato con l’ex partner Chiara Rabbi. Lui aveva subito fornito le prime spiegazioni, inveceaveva preferito tacere. Ma adesso ha detto la sua, ammettendo che forse ha aspettato più del dovuto prima di intervenire.aveva commentato così le indiscrezioni suDi: “Ho pubblicato le chat conmentre ero con Chiara per dimostrarvi il rispetto che c’era. Vengo preso di mira su mancanze ...

