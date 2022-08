Vuelta a España 2022, Julian Alaphilippe cade e si ritira: si stringe la spalla, Mondiali a rischio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Julian Alaphilippe si è ritirato nel corso dell’undicesima tappa della Vuelta di Spagna 2022. Il Campione del Mondo è caduto quando mancavano circa 60 chilometri al traguardo e, una volta a terra, ha iniziato a stringersi una spalla. Si potrebbe pensare a una lussazione, ma non è da escludere un interessamento anche della clavicola. Il francese non era più in grado di continuare e ha abbandonato la grande corsa a tappe di tre settimane in terra iberica. L’alfiere della Quick-Step Alpha Vinyl, compagno di squadra del leader Remco Evenepoel (maglia roja e serio candidato al trionfo finale), rischia di dover saltare gli ormai imminenti Mondiali. La prova in linea andrà in scena domenica 25 settembre a Wollongong (Australia) e Julian ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022)si èto nel corso dell’undicesima tappa delladi Spagna. Il Campione del Mondo è caduto quando mancavano circa 60 chilometri al traguardo e, una volta a terra, ha iniziato arsi una. Si potrebbe pensare a una lussazione, ma non è da escludere un interessamento anche della clavicola. Il francese non era più in grado di continuare e ha abbandonato la grande corsa a tappe di tre settimane in terra iberica. L’alfiere della Quick-Step Alpha Vinyl, compagno di squadra del leader Remco Evenepoel (maglia roja e serio candidato al trionfo finale), rischia di dover saltare gli ormai imminenti. La prova in linea andrà in scena domenica 25 settembre a Wollongong (Australia) e...

