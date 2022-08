Vuelta a España 2022, cosa si è fatto Julian Alaphilippe: infortunio e Mondiale a forte rischio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Julian Alaphilippe si è ritirato dalla Vuelta a España. Il Campione del Mondo è caduto nel corso dell’undicesima tappa: quando mancavano circa 60 chilometri al traguardo di Cabo de Geta, il 30enne francese è scivolato da solo in una svolta destra, mentre il gruppo procedeva compatto a ritmi non così elevati e in un momento abbastanza tranquillo della corsa. L’alfiere della Quick-Step Alpha Vinyl ha sbattuto violentemente la spalla e fin da subito è parso molto dolorante. Il ciclista si è stretto l’arto superiore e ha deciso di alzare bandiera bianca, venendo prontamente trasportato all’ospedale in ambulanza. Si attendono ulteriori accertamente da parte della sua squadra, che al momento sta dominando la corsa iberica grazie allo scatenato Remco Evenepoel, leader della classifica generale. A questo punto la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022)si è ritirato dalla. Il Campione del Mondo è caduto nel corso dell’undicesima tappa: quando mancavano circa 60 chilometri al traguardo di Cabo de Geta, il 30enne francese è scivolato da solo in una svolta destra, mentre il gruppo procedeva compatto a ritmi non così elevati e in un momento abbastanza tranquillo della corsa. L’alfiere della Quick-Step Alpha Vinyl ha sbattuto violentemente la spalla e fin da subito è parso molto dolorante. Il ciclista si è stretto l’arto superiore e ha deciso di alzare bandiera bianca, venendo prontamente trasportato all’ospedale in ambulanza. Si attendono ulteriori accertamente da parte della sua squadra, che al momento sta dominando la corsa iberica grazie allo scatenato Remco Evenepoel, leader della classifica generale. A questo punto la ...

Pagelle undicesima tappa Vuelta a España 2022: Kanden Groves di forza, Pedersen calcolatore Tim Merlier, voto 6,5: era forse il velocista più atteso a questa Vuelta, ma le gambe in questo momento non girano come desiderato. Il terzo posto rimane un piazzamento importante che lo mostra in crescita anche verso il traguardo di Madrid. Mads Pedersen, voto 5,5: ... Vuelta a España 2022, Kaden Groves vince a Cabo de Gata. Evenepoel resta in rosso, Alaphilippe infortunato Intanto la corsa prosegue: con il plotone ad un solo minuto di margine, Bol prova a riaccendere la miccia con uno scatto. L'olandese raccoglie un paio di minuti di vantaggio, ma viene ripreso ai 26 ...