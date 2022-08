Venezia 2022, Julianne Moore: "Io presidente di giuria? Se l'avessi saputo 35 anni fa sarei saltata in Laguna" (Di mercoledì 31 agosto 2022) Julianne Moore ricorda la prima volta che è approdata a Venezia, nel 1986, quando recitava in una soap opera e mai si sarebbe aspettata di diventare presidente di giuria un giorno. Bellissima ed elegante, Julianne Moore è la presidente di giuria della Mostra di Venezia 2022 e guiderà un team di colleghi composto dai registi Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Rodrigo Sorogoyen e Audrey Diwan, dall'attrice Leila Hatami e dallo scrittore Kazuo Ishiguro nella consegna del palmares. Moore ammette che pensare di trovarsi in questa posizione per lei è ancora incredibile e confessa se glielo avessero detto 35 anni fa, quando è giunta a Venezia per la prima ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 agosto 2022)ricorda la prima volta che è approdata a, nel 1986, quando recitava in una soap opera e mai si sarebbe aspettata di diventarediun giorno. Bellissima ed elegante,è ladidella Mostra die guiderà un team di colleghi composto dai registi Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Rodrigo Sorogoyen e Audrey Diwan, dall'attrice Leila Hatami e dallo scrittore Kazuo Ishiguro nella consegna del palmares.ammette che pensare di trovarsi in questa posizione per lei è ancora incredibile e confessa se glielo avessero detto 35fa, quando è giunta aper la prima ...

