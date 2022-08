Vacanze d'autunno: in Alto Adige con il viticoltore (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da un'idea del gruppo dei Vinum Hotels Alto Adige/Südtirol nascono pacchetti per tutti gli appassionati di vino: degustazioni in vigna, cene con abbinamenti e workshop per scoprire i segreti di un territorio con una tradizione vinicola antica Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da un'idea del gruppo dei Vinum Hotels/Südtirol nascono pacchetti per tutti gli appassionati di vino: degustazioni in vigna, cene con abbinamenti e workshop per scoprire i segreti di un territorio con una tradizione vinicola antica

Ma79Silvia : Finite le vacanze può anche cominciare l'autunno per quanto mi riguarda - AD_italia : 10 mostre da non perdere in Italia al rientro dalle vacanze - discoradioIT : Vacanze finite? E' già tempo di guardare ai ponti d'autunno. Che promettono bene - Mielinaa : @capulliarianna @TingoRoda Vi rendo partecipi del fatto che una volta spiegai che mi sarebbe piaciuto avere le feri… - AD_italia : 10 mostre da non perdere in Italia al rientro dalle vacanze -