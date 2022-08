Usando l'Intelligenza Artificiale i ricercatori sperano di trovare un modo per parlare con le balene (Di mercoledì 31 agosto 2022) E i ratti talpa o i pipistrelli, utilizzando modelli di elaborazione del linguaggio per comprendere che cosa dicano molti animali. Ma ci sono diversi ostacoli da considerare.... Leggi su dday (Di mercoledì 31 agosto 2022) E i ratti talpa o i pipistrelli, utilizzando modelli di elaborazione del linguaggio per comprendere che cosa dicano molti animali. Ma ci sono diversi ostacoli da considerare....

lanaturafa : @battmark2 @ombralulla @alexcabot_ spocchioso io? mi prendi per il culo da giorni fingendo di credere in dio per mo… - claudioriccio : Ho provato a raffigurare i partiti politici italiani usando l'intelligenza artificiale #MidJourney. Li riconoscete… - FabyP_69 : @2002MMAD0691 @vladiluxuria @GiorgiaMeloni Questi sono i mezzi che usano. Il PD usa i vip per fare becera propagand… - Raffosbaffos : @Sbertobelle Ziopera non puoi mettere un animazione di 24fps a 60fps usando un intelligenza artificiale e aspettarti che viene meglio - icarvsplume : RT @shwasdream: 4 tweet in cui dice la stessa cosa usando non solo slur misogini ma pure abilisti complimenti per l’intelligenza -