Un’altra tragedia sulla strada | muore mentre rientrava a casa Enza aveva compiuto 20 anni pochi giorni fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La città di Benevento è incredula e piange disperata perCappabianca. La ragazza è morta ad appena 20, in seguito ad un terribile incidentele che l’ha uccisa all’istante. Nonostante l’intervento dei soccorritori, è scomparsa all’estero, visto che si trovava in Svizzera, precisamente a Bellinzona, ovvero nel Canton Ticino.appena finito di fare un’esperimolto interessante con una rappresentanza italiana dell’Alumni e stava ritornando a, quando è successo l’imponderabile.Cappabianca è morta, lasciando un’intera comunità scossa. Straziante il ricordo della sorella Paola, che ha scritto un lungo messaggio sui social per ricordarla. La 20enne è morta in Svizzera in un sinistro che se l’è portata via per sempre dai suoi cari. Sta ...