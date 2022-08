Ultime Notizie Roma del 31-08-2022 ore 07:10 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale mercoledì 31 agosto Buongiorno da Francesco Vitale in studio e mo ieri a 91 anni Michael Gorbaciov ultimo leader dell’Unione Sovietica un uomo di pace esemplare che aperto la Russia la libertà lo hanno definito da ultimi Johnson è Macron Ma chi è rispondo in tempo le difese russa sul fronte del terzo e accusa Mosca di bombardare i corridoi necessari al passaggio della missione della Japigia oggi nella centrale nucleare zaporizhia succhiano l’energia l’allarme e delle imprese italiane che parlano di extra costi per 60 miliardi rischio di industrializzazione extra profitti entro oggi mini sanzioni poi per le società del settore energetico che non avranno pagato la tassa del 20% scatta una maxi-multa gas pronuncia intanto non lo stop al gasdotto Nord stream con mosca che dà la colpa problemi derivati alle sanzioni una perturbazione di origine ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 31 agosto Buongiorno da Francesco Vitale in studio e mo ieri a 91 anni Michael Gorbaciov ultimo leader dell’Unione Sovietica un uomo di pace esemplare che aperto la Russia la libertà lo hanno definito da ultimi Johnson è Macron Ma chi è rispondo in tempo le difese russa sul fronte del terzo e accusa Mosca di bombardare i corridoi necessari al passaggio della missione della Japigia oggi nella centrale nucleare zaporizhia succhiano l’energia l’allarme e delle imprese italiane che parlano di extra costi per 60 miliardi rischio di industrializzazione extra profitti entro oggi mini sanzioni poi per le società del settore energetico che non avranno pagato la tassa del 20% scatta una maxi-multa gas pronuncia intanto non lo stop al gasdotto Nord stream con mosca che dà la colpa problemi derivati alle sanzioni una perturbazione di origine ...

GoalItalia : Robin #Gosens può salutare l'Inter nelle ultime ore di mercato: avviati i contatti con il Bayer #Leverkusen ???? [?… - sole24ore : ?? #Gazprom conferma che il gasdotto #NordStream sarà fermato per attività di manutenzione da domani, 31 agosto, al… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - euroue : @ultimenotizie Ultime notizie dal fronte: - MLFranciolini : RT @romatoday: Due mesi di smart working per tutti: l'ipotesi per l'autunno -